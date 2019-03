Silicon Valley-miljardair Elizabeth Holmes loog alles bij elkaar, bedrijf niets meer waard

Elizabeth Holmes (35) gooide hoge ogen met haar bedrijf Theranos, een ontwikkelaar van innovatieve en spotgoedkope bloedtesten. Haar bedrijf was vier jaar geleden nog 10 miljard dollar waard. Daar is geen cent meer van over, nu blijkt dat die testen helemaal niet werken en Holmes alles uit haar duim zoog.

Bijna alles aan Holmes lijkt nep: ze zette ook een lagere stem op om investeerders te trekken, blijkt uit een documentaire van betaalzender HBO.

Tot voor kort was Elizabeth Holmes een ware held in Silicon Valley, ze werd zelfs de nieuwe Steve Jobs genoemd. Ze richtte de start-up Theranos op, een bedrijf dat revolutionaire bloedtesten ontwikkelde waarbij maar één druppel bloed nodig was om het op veel aandoeningen of afwijkingen te kunnen testen.

In 2015 was Theranos nog ruim 10 miljard dollar waard. Het zou voor een revolutie in de medische sector gaan zorgen, was de verwachting. Volgens de HBO-documentaire The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley loog Holmes alles bij elkaar om investeerders aan te trekken. De technologie van haar tests werkt niet. Tegen haar loopt nu ook een strafzaak van de Amerikaanse beurswaakhond SEC wegens het misleiden van investeerders. Het bedrijf is geen euro meer waard.

Ondergang

De rise and fall van Holmes houdt de wereld sinds de uitzending van de documentaire enkele dagen geleden in de ban. Op Twitter was ze al snel trending. Haar gewiekste methode wordt in The Inventor haarfijn blootgelegd. Van stiekeme romances op de werkvloer om daar voordeel uit te halen, eindeloos liegen en bedriegen, tot zelfs het vervalsen van haar eigen stem uit geldzucht.

Holmes was amper 19 jaar toen ze de universiteit van Stanford verliet om haar bedrijf op te richten. Ze wist grote namen zover te krijgen om geld te investeren, onder wie voormalig president Bill Clinton. Twee voormalig staatssecretarissen en de huidige minister van Onderwijs Betsy DeVos investeerde geld in het bedrijf.

Andere stem

Ze kreeg die prominenten aan haar zijde door zich apart te gedragen. Ze wilde zo graag bij de elite van Silicon Valley horen dat ze zich net als Steve Jobs kleedde, met zwarte truien met een hoge col. Veel investeerders gaven ook aan dat haar diepe zwoele stem hen overtuigde. Een truc, zo bleek.



,,Elizabeth heeft een veel natuurlijker klinkende vrouwenstem die een aantal octaven hoger ligt’’, doet een oud-collega uit de doeken. In de Amerikaanse podcast The Dropout vertellen oud-werknemers van Holmes dat ze soms uit haar rol viel en dan plots een hogere stem had, zeker na het drinken van alcohol. De familie van Holmes verklaarde laatst tegenover de Amerikaanse entertainmentsite TMZ dat het verhaal over haar neppe stem onzin is. Zij stellen dat ze van nature een lage stem heeft.

Miljardair

Holmes wist zich op te werken tot de jongste ‘selfmade miljardair’. Iets wat ze altijd al ambieerde. Als Holmes’ ouders haar als kind vroegen wat ze wilde worden, was haar antwoord ‘miljardair’. ,,De president wil straks met mij trouwen omdat ik zo rijk ben’’, zei ze toen.