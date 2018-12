Sint helpt supermarkten aan recordomzet

Vlag

In de eerste negen maanden van 2018 besteedden Nederlandse consumenten gemiddeld 243,5 miljoen euro per week. In de periode tussen 1 november en 5 december wordt er mede dankzij Sinterklaas per week gemiddeld 311,7 miljoen via internet uitgegeven aan producten en diensten. Wel hebben Singles Day en het Black Friday-weekend (inclusief Cyber Monday) de resultaten omhoog gekrikt, waardoor niet helemaal duidelijk is voor welke gelegenheid de cadeaus zijn aangeschaft.