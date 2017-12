'Slappe start aanpak belastingparadijzen'

Nike verkoopt sporthoofddoek nu ook in Nederland

4 december Sportmerk Nike verkoopt sinds eind vorige week hun sporthoofddoek voor moslima’s ook in Nederland. De speciale hijab is binnenkort te verkrijgen via de webwinkel van Nike. Het idee ontstond na een reeks klachten van topatletes die problemen ondervonden door hun traditionele hoofddoeken.