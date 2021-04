Sluiting Disneyland Parijs is een ramp voor de regio: ‘Omzet is nul, maar vaste lasten blijven’

Disneyland Parijs is door corona al tien maanden gesloten. Dat leidt niet alleen ín het pretpark, maar ook in de steden eromheen tot grote economische schade. ,,Het is een ramp, er is niet één klant, ik heb niets te doen.’’