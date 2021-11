Sluiting winkels ligt op de loer, branche eist nu al 100 procent schadevergoeding

Medewerkers van modeketen Van Uffelen krijgen vanuit het hoofdkantoor zo snel mogelijk een nieuwe set stickers aangeleverd om op de winkelvloeren te plakken. Nog maar een paar maanden geleden werden de eerste stickers, bedoeld om looproutes aan te geven en afstand te bewaren, verwijderd. Nu de 1,5 meterplicht sinds vandaag weer geldt, is het volgens Lysanne Eijlander van Van Uffelen Mode nodig de klanten in de juiste richting te dirigeren. ,,We hielden al rekening met voldoende afstand in de winkels, maar we doen er nu nog een schep bovenop. Alle maatregelen die nodig zijn om sluiting te voorkomen, proberen we in te zetten. Zelfs het invoeren van een QR-check bij de ingang is niet langer een obstakel.’’

Gemoedstoestand

Het zegt iets over de huidige gemoedstoestand van veel winkeliers. Volgens Jan Meerman, directeur van brancheorganisatie INretail, is er de nodige onrust onder zijn achterban. ,,Het is begrijpelijk dat er extra restricties komen. Voor ons, maar ook voor andere sectoren, zoals de horeca, contactberoepen en de evenementensector, is het echter nog niet duidelijk wat het kabinet vrijdag zal afkondigen. Het is enorm spannend zo vlak voor de feestdagen. Wij geloven nog steeds in het model van afstand houden in de winkels in combinatie met een maximum aantal bezoekers. Bijna een jaar geleden, 15 december, gingen duizenden winkels op slot. Dat duurde geen drie weken, maar vijf maanden. Amper of nog niet eens hersteld van die klap, krijgen we mogelijk een nieuwe harde lockdown. Sommigen hebben echt de handen in het haar van de stress.’’

Om te voorkomen dat winkeliers door een nieuwe sluiting alsnog de genadeklap krijgen, eist INretail bij voorbaat een financiële schadevergoeding van 100 procent. ,,Dus geen steunpakketten meer of complexe regelingen, maar een ruimhartige compensatie. Sinds de laatste persconferentie is het al een stuk minder druk in de winkelstraat en dat wordt er niet veel beter op. Terwijl deze dagen juist de aftrap zijn van de feestdagenperiode.’’

Uit onderzoek van Bureau RMC blijkt dat het bezoek aan de winkelstraat sinds de laatste coronapersconferentie van premier Rutte en minister De Jonge met gemiddeld 17 procent is gedaald. Tijdens de persconferentie van begin november kondigde het demissionaire kabinet onder meer aan dat mondkapjes weer verplicht zijn in winkels. Ook moeten niet-essentiële winkels hun deuren om 18.00 uur sluiten.

Groot effect

Het waren volgens RMC relatief kleine maatregelen, maar kennelijk hebben ze een groot effect op de winkelstraat. De verwachting is dat het vrijdag (Black Friday) wel drukker zal zijn, maar volgens INretail zijn de winkelcentra deze keer extra goed voorbereid. ,,Zeker in de grotere stadscentra wordt continu gecontroleerd of er niet te veel volk rondloopt, zodat we situaties zoals vorig jaar kunnen voorkomen.’’ In 2020 gingen de grootste winkelgebieden van onder meer Rotterdam en Eindhoven door drukte eerder op slot.

Voor de medewerkers van kledingwinkel Van Uffelen blijven het verwarrende tijden. Eijlander: ,,Vorig jaar wisten we welke kant het op zou gaan: sluiting. Geen idee of dat nu weer het geval is. Het is een onzekere situatie. Niet alleen voor ons, maar voor alle ondernemers.’’

