Snellaadbedrijf Fastned wil beursnotering

Het in 2012 opgerichte Fastned heeft afgelopen jaren een netwerk van 80 snellaadstations langs de Nederlandse snelwegen gebouwd. In Duitsland zette het 11 stations neer en binnenkort opent in Groot-Brittannië het eerste station.



Het bedrijf van ondernemers van Michiel Langezaal en Bart Lubbers, de zoon van ex-premier Ruud, heeft grote ambities: Fastned wil komende jaren ook in België, Frankrijk en Zwitserland snellaadstations neerzetten. In het Alpenland won de exploitant laatst een aanbesteding voor 20 locaties.



Het bedrijf kwam maandag nog met cijfers over de eerste drie maanden van 2019. Daarin verdrievoudigde de omzet ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het aantal klanten ging afgelopen kwartaal ook omhoog, van ruim 8.000 naar bijna 23.000.