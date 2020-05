Spaarders opnieuw naar rechter om belasting: ‘Veel hoger dan rente dus diefstal’

De strijd tegen de zogenoemde vermogensrendementsheffing is nog lang niet gestreden, ondanks een gunstige uitspraak van de Hoge Raad, het hoogste rechtscollege in Nederland. Spaarders hadden een zaak aangespannen omdat de belasting van 1,2 procent op het vermogen veel hoger is dan de rente die ze over hun spaargeld krijgen. En dat is eigenlijk diefstal, concludeerde de Hoge Raad.

De overheid moet de belastingbetalers daarvoor compenseren, aldus de rechters. De discussie over de hoogte van de compensatie loopt nog. Het Centraal Plan Bureau (CPB) was om een advies gevraagd over de hoogte van de compensatie, maar de rekenmeesters van het kabinet kwamen er niet uit. Het is daarom nog onbekend wanneer er duidelijkheid over de compensatie komt.

Aanpassing

In 2017 heeft het kabinet de belastingheffing al aangepast. Kleine vermogens worden minder zwaar belast, grote vermogens juist meer. Maar ook die aanpassingen zijn niet voldoende, betoogt de BvB. ,,We hebben nog steeds voorbeelden van mensen die 400 tot 500 procent belasting over hun spaargeld betalen’’, illustreert BvB-voorzitter Jurgen de Vries.

Vandaar dat de bond nu een nieuwe rechtszaak voorbereidt tegen de spaarbelasting over de jaren 2017, 2018 en 2019. ,,Wij roepen alle drie miljoen belastingbetalers die vermogensrendementsheffing betalen op om mee te doen’’, zegt De Vries. Inmiddels hebben al tienduizenden belastingplichtigen bezwaar gemaakt tegen de definitieve aangifte.

Persoonlijk bezwaar maken is noodzakelijk, zegt De Vries. ,,De vorige rechtszaak ging over de belastingheffing tussen 2013 en 2016. De uitspraak van de rechter gold toen automatisch voor alle belastingplichtigen. In deze zaak kunnen alleen mensen die bezwaar maken zich beroepen op de uitspraak van de rechter.’’

Aanspraak

Wie geen bezwaar maakt kan dus geen aanspraak maken op een vergoeding als de rechtszaak wordt gewonnen. De Vries maant de belastingplichtigen daarom tot actie. ,,Je moet binnen zes weken na de definitieve aanslag bezwaar maken. En die definitieve aanslagen beginnen nu binnen te stromen.’’