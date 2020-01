Spaarrente naar 0 procent, wat kun je nu nog met je spaargeld?

Protifarm in Ermelo: insecten worden onmisbaar in onze voedsel­voor­zie­ning

13:00 Insecten zijn in de toekomst onmisbaar bij het oplossen van het wereldvoedselprobleem, denkt directeur Tom Mohrmann van Protifarm in Ermelo. De insectenkweker wil dit jaar zijn productie verdubbelen en op termijn fabrieken in het buitenland openen.