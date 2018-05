'Spullen delen met de buren? We bezitten ze liever'

Delen is een prachtig concept, maar bezitten past volgens mij beter bij de menselijke natuur. Een belangrijk obstakel voor het delen van spullen is dat wij mensen gemaksdieren zijn. En we het toch het fijnst vinden als die auto lekker voor de deur staat en we er ieder moment in kunnen stappen. Ook heel belangrijk: het menselijk verlangen om iets te bezitten zit diepgeworteld. De band met onze spullen kan diep gaan. Mijn dochtertje is onafscheidelijk van haar roze knuffelkonijn en wil het absoluut niet met andere peuters delen. In andere levensfases hechten we weer aan andere dingen: foto's, souvenirs, auto's, mobieltjes.



Het is allang bekend dat we spullen gebruiken om onze identiteit uit te drukken. De creatieveling richt zijn huis in met hippe meubels en de Ajaxfan draagt de liefde voor zijn voetbalclub uit met een sjaal. De relatie tussen mens en ding gaat echter nog verder. We beschouwen ons bezit als verlengstuk van onszelf, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Als mensen zichzelf moeten omschrijven, noemen ze daarbij ook vaak hun bezittingen op. We zijn bijvoorbeeld Teslarijder of schoenenfetisjist. Zonder onze spullen voelen we ons een beetje geamputeerd.