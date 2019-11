Staalsector is voorlopig nog niet uit de problemen

'Ieder huishouden in Nederland heeft vier tot vijf van onze doppen in huis’

27 november Een pot pindakaas, Canderel zoetstof, Remia sauzen of Pokon. Wie een van deze producten in huis heeft, kan ervan uit gaan dat de doppen en sluitingen op die potten en flessen zijn gemaakt bij Kornelis Caps & Closures in Steenwijk. ,,Ieder huishouden in Nederland heeft vier tot vijf van onze doppen in huis”, claimt eigenaar Gerben de Boer.