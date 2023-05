Stakingen bij Albert Heijn: ‘Effect van hogere loonkosten waarschijnlijk groter dan tijdelijk lege schappen’

AH komt met het concept van een ‘echte prijs’, en laat daarmee de verborgen kosten van koffie zien

Albert Heijn gaat de ‘echte prijs’ van koffie op het winkelschap zetten. Dit is de prijs voor koffie waarbij ook de schade aan onder meer klimaat en biodiversiteit wordt meegenomen. De supermarkt doet dit bij wijze van experiment, voorlopig nog alleen bij Albert Heijn To Go’s in Wageningen, Groningen en Zaandam.