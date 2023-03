Storing bij ING legt internetbankieren in hele land plat: duizenden klachten

Bussenbaas Wilko Mol over de drie pijnpunten voor zijn bedrijf: ‘Het is een intense periode’

Pechbussen, stakingen en kritiek op ‘kaalslag in het ov’. Wilko Mol, ceo van vervoersbedrijf EBS, beleefde in de eerste drie maanden dat hij in deze regio het openbaar busvervoer mag doen geen droomstart. ,,Het is een intense periode.”