Streekvervoerstaking: werkgevers en bonden staan lijnrecht tegenover elkaar

Fred Kagie, voorzitter van de Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV), noemt de huidige situatie een patstelling. ,,De bonden willen niet om tafel, tenzij we al hun eisen inwilligen. Maar die zijn onhaalbaar. Ik heb ze al tien keer uitgenodigd om te praten, ook informeel, maar het antwoord blijft nee.”



,,Wij willen best om tafel, als er zicht is op goede en concrete afspraken”, stelt FNV-bestuurder Wilfred Jonkhout. Hij zegt zich niet te herkennen in de veelvuldige uitnodigingen die Kagie aanhaalt. ,,Dat is gewoon niet waar. Zodra ze een voorstel doen om de werkdruk te verlagen, luisteren we. Wat er nu op tafel ligt, is geen oplossing.”



En dus staken streekvervoerchauffeurs vandaag opnieuw, en is het ook komende donderdag in Noord-Holland weer raak.



Reizigersvereniging Rover krijgt veel reacties binnen. ,,De belangen van reizigers worden geschaad. Wij zijn daarom tegen de stakingen”, zegt een woordvoerder. Wel toont Rover begrip voor de stakers. ,,De chauffeurs staan onder hoge druk vanwege strakke schema’s. Toch zouden ze ook kunnen protesteren door bijvoorbeeld mensen gratis mee te nemen, om reizigers te ontzien.”