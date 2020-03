Supermarkten: Verbied betalen met contant geld

De Nederlandse supermarkten willen dat betalen met contant geld in de winkels wordt verboden vanwege de coronacrisis. Dat schrijft branchevereniging CBL is een brandbrief aan premier Rutte. Daarnaast is het volgens CBL noodzakelijk dat bevoorrading van de supermarkten ook 's nachts door kan gaan.

De supermarkten hadden al het advies gegeven om zoveel mogelijk met pin te betalen. ,,We zien echter een groeiende onrust en verzoeken om waar nodig contant geld niet langer te accepteren”, aldus CBL-voorzitter Bert Roetert.

Volgens hem zijn er nog meer maatregelen nodig om de veiligheid en ook het welbevinden van de 300.000 supermarktmedewerkers te garanderen. ,,Het is crisistijd. Om onze voedselvoorziening goed te kunnen blijven organiseren, vragen wij van de overheid dat een aantal wettelijke restricties tijdelijk wordt opgeheven. De ongeveer vijftig distributiecentra van supermarkten draaien momenteel op maximale capaciteit om de schappen te vullen. Supermarkten zijn op zoek naar manieren om snel op te kunnen schalen. Hef de restricties op omtrent rij -, winkel- en venstertijden. Sta nachtlevering toe.’’

Koopgedrag

Deze bijzondere tijd vraagt volgens het CBL om tijdelijke maatwerkoplossingen die ervoor zorgen dat de distributie beter kan inspringen op het huidige koopgedrag van Nederland. De branchevereniging krijgt steeds meer vragen van leden over de risico's van betalen met contant geld. ,,We hebben hulp van de overheid nodig om deze groeiende onrust weg te nemen en ervoor te zorgen dat contant geld niet langer mogelijk is.’’

Nederlanders gebruiken steeds minder contant geld aan de kassa, maar doen dat nog steeds zo’n 7 miljoen keer per dag, blijkt uit cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB) over 2018. Een derde van alle betalingen in de supermarkt wordt nog met munten en briefjes gedaan.

Ook vraagt het CBL aan het kabinet om zelfbedieningsgroothandels tijdelijk open te stellen voor consumenten. ,,Ongeveer 65 tot 75 procent van wat we eten komt via de supermarkt op ons bord. Nu alle eet- en drinkgelegenheden zijn gesloten is het logisch dat dit percentage stijgt. Om de hierdoor verwachte druk op supermarkten te verminderen, vragen wij aan Rutte om gemeenten te adviseren per direct zelfbedieningsgroothandels tijdelijk open te stellen voor consumenten, waarbij de groothandels dezelfde regels zullen hanteren. Deze zelfbedieningsgroothandels liggen momenteel nog vol goede producten, die anders grotendeels moeten worden weggegooid.’’

Geen probleem

Ons land telt ongeveer honderd zelfbedieningsgroothandels zoals Sligro en Makro. Sligro-woordvoerder Wilco Jansen laat weten dat het openstellen voor alle consumenten geen enkel probleem is. ,,Als we groen licht uit Den Haag krijgen, zou dat binnen vijf minuten kunnen worden geregeld. Nu kun je bij ons alleen terecht als je in de horeca werkt of bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Door onder meer de sluiting van veel horeca, is de vraag naar onze producten afgenomen. Terwijl de druk op de supermarkten juist fors is gestegen. Het zou doodzonde zijn als wij eten moeten weggooien, terwijl er op andere plekken wel veel behoefte aan is.’’