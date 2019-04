Supermarkten verhogen prijzen weer naar eindcijfer 9 na btw-verhoging: ‘Dan lijken ze goedkoper’

Dat concludeert prijsvergelijker Inprijsverhoogd.nl op basis van een uitgebreide analyse. ,,Het is een psychologisch trucje’’, weet Mathijs Neppelenbroek van de dataverzamelaar. Het eindgetal van een prijs bepaalt mede of een consument met dat product naar buiten loopt of niet. ,,Bij 9 is de perceptie van klanten dat ze goedkoper uit zijn en dus is de kans groter dat ze het product in hun mandje stoppen.’’

Het foefje is niet nieuw. Bij Albert Heijn kwam de prijs van 68 procent van alle producten vorig jaar bijvoorbeeld uit op een 9. Bij Jumbo gold dat voor ruim 40 procent. De btw-verhoging in januari van 6 naar 9 procent pakte wat dat betreft onhandig uit voor supermarkten; de prijzen eindigden opeens veel minder vaak op een 9. Bij AH en Jumbo was dat nog maar 34 procent.

Volgens de data van Inprijsverhoogd zijn de supermarkten inmiddels druk bezig met een correctie. Niet zelden leidt die correctie tot een prijsverhoging, ziet de vergelijker. Ter illustratie: bij Albert Heijn betekent een aanpassing in driekwart van de gevallen een prijsverhoging. Bij Jumbo is dat in 60 procent van de gevallen.

Quote Bij AH brengt de bijstel­ling naar boven 125 miljoen extra op jaarbasis in het laatje Mathijs Neppelenbroek, Inprijsverhoogd

Supermarkten Dirk, Deka en Vomar hebben de prijs tot dusver in de helft van de gevallen verhoogd, in de andere helft van de gevallen is de prijs naar beneden bijgesteld. Volgens de dataverzamelaar eindigt bij Vomar nu 57,6 procent van de prijzen op een 9; voor de btw-verhoging was dat nog 50,7 procent. De keten Hoogvliet heeft in 43 procent van de gevallen een verhoging naar eindcijfer 9 doorgevoerd.

Het optrekken zorgt voor een leuk extraatje, zo blijkt uit diezelfde analyse. Neppelenbroek becijfert: ,,Bij AH brengt de bijstelling naar boven 125 miljoen extra op jaarbasis in het laatje.’’ Zijn verwachting is dat de Zaanse grootgrutter de bijstelling van de prijzen naar een 9 nog wel even doorzet.

Marktwerking

In een reactie laat Albert Heijn weten dat het de btw-verhoging op 1 januari heeft doorberekend in de verkoopprijzen en niet zoals sommige andere supermarkten al in de periode daarvoor. ,,In de maanden daarna zijn sommige prijzen licht aangepast als gevolg van marktwerking. Die aanpassing kan naar boven, maar ook naar beneden.’’

Jumbo stelt dat prijzen van producten variëren door bijvoorbeeld ontwikkelingen in de markt, andere inkoopprijzen, prijsontwikkelingen bij andere supermarkten of veranderende wet- en regelgeving. ,,Daar passen wij onze prijs op aan.’’