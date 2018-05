Tanken wordt duurder: gaan we echt 2 euro per liter betalen?

Vooral stijgende olieprijzen zorgen ervoor dat de prijs aan de pomp omhoog gaat. Wordt autorijden straks onbetaalbaar? Of gaat de prijs weer net zo hard omlaag, zoals een aantal jaar geleden gebeurde? De olieprijs is vooral een kwestie van vraag en aanbod. Daarnaast spelen andere factoren een rol, zoals de waarde van de dollar. De ruwe olie wordt afgerekend in dollars en raffinagecapaciteit. Ook de OPEC, het samenwerkingsverband van olieproducerende landen, heeft invloed op de olieprijs. Anderhalf jaar geleden besloten de grote olielanden onder leiding van Saoedi-Arabië de productie te beperken om een prijsverhoging te forceren. Die strategie werkte maar zeer beperkt, vooral omdat de Amerikaanse producenten van schalieolie in het gat sprongen.

2 euro per liter

Verder eist de crisis in Venezuela zijn tol. De afgelopen tijd is de olieproductie in het land volledig ingestort. Venezuela heeft een van de grootste olievoorraden in de wereld en is een belangrijke producent. Gezien de beperkte productie is een hogere olieprijs niet meer zo onrealistisch als voorheen werd gedacht. ,,Daarmee is ook een benzineprijs van 2 euro per liter (of meer) helaas een stuk waarschijnlijker", aldus Van Selms.



Kunnen we daar iets aan doen? Van Selms: ,,De overheid zou kunnen bijspringen. Nederlanders betalen de meeste accijns op benzine in heel Europa."