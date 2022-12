Te weinig mensen om alle olijven te oogsten in Griekenland

Medewer­kers Bijenkorf mogen niet langer de roltrap gebruiken

De honderden medewerkers van De Bijenkorf in Den Haag mogen sinds kort niet meer de roltrap of het trappenhuis gebruiken aan het eind van hun werkdag. Ze moeten onzichtbaar voor de klant via de goederenlift het pand uit, eist de directie.

16 november