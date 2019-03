Terugsturen matras mag na verwijderen folie

Het Europees Hof van Justitie heeft dat bepaald in een zaak van een Duitser die voor ruim 1000 euro een matras had gekocht bij de webshop van het Duitse bedrijf Slewo. Dat weigerde het bedrag terug te betalen met een beroep op het Europese consumentenrecht. Het recht om binnen veertien dagen een online-aankoop terug te draaien wordt daarin uitgesloten voor ‘verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne.’

Het Duitse Bundesgerichtshof had het EU-hof gevraagd hoe het zit met matrassen. Volgens de rechters in Luxemburg is het zogeheten herroepingsrecht bedoeld om consumenten te beschermen bij een aankoop op afstand waarbij het product nog niet daadwerkelijk is gezien. Daarbij hoort ‘een passende bedenktijd’ om te ‘keuren en uitproberen.’