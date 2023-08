Terwijl inflatie duikt blijven prijzen in supermarkten stijgen

updateDe inflatie in Nederland is afgelopen maand verder afgenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van een snelle eerste raming. Dat kwam vooral door lagere energie en brandstofprijzen. De prijzen van voedingsmiddelen namen daarentegen wel toe, maar iets minder sterk dan in juli.

De inflatie kwam deze maand uit op 3,0 procent tegen 4,6 in juli en 5,7 de maand daarvoor, en blijft daarmee zakken. Dat percentage is in de afgelopen twee jaar niet meer zo laag geweest. Gemiddeld genomen stijgen de prijzen dus steeds minder snel. De afname kwam vooral doordat energie, met name motorbrandstoffen goedkoper werden: 28,6 procent goedkoper, om precies te zijn. In juli was er ook al een prijsdaling van 24,4.

Voedingsmiddelen werden echter niet goedkoper, maar juist duurder. Producten in de supermarkt stegen deze maand opnieuw in prijs, met 10,3 procent (tegen 11,6 procent in juli). Ook de prijzen van industriële goederen gingen omhoog, zij het minder dan de supermarktprijzen: met 6,4 procent. Diensten werden 5,4 procent duurder, na een prijsstijging van 5,8 procent een maand eerder.

Winkeliers hebben vorige maand dan ook meer omzet gedraaid dan in diezelfde maand een jaar terug: 5 procent meer. Dat kwam vooral door de hogere prijzen: er werd namelijk in totaal juist 2,8 procent mínder verkocht. Met name supermarkten en andere winkels in voedingsmiddelen kenden een flinke omzetstijging (7 procent) ten opzichte van vorig jaar. Bij non-foodbedrijven ging het om 3 procent, en ook webwinkels zagen hun omzet groeien.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Schijnwerkelijkheid?

Volgens econoom Hugo Erken van RaboResearch komt het inflatiecijfers niet overeen met de beleving van mensen. Dat juist de voedselprijzen deze maand weer zijn gestegen zorgt er volgens Erken voor dat huishoudens met een laag inkomen nog kwetsbaarder worden. ,,Hun persoonlijke inflatiepercentage is hoger dan dat van mensen met een hoog inkomen en ze zijn een groter deel van hun inkomen kwijt aan voedsel en energie. De koopkracht van mensen met een laag inkomen wordt sneller uitgehold en ze houden daarom minder over.”

De econoom zegt dat gerichte maatregelen voor compensatie voor huishoudens met een lager inkomen beter helpen tegen koopkrachtverlies dan generieke maatregelen, zoals de energiecompensatie. Ook directeur Arjan Vliegenthart van budgetinstituut Nibud ziet het gedaalde inflatiecijfer van het CBS niet als een verlichting voor mensen met een laag inkomen. ,,Het is fijn dat het leven minder snel duurder wordt, maar de stijgingen van vorig jaar worden niet ongedaan gemaakt”, zegt hij.

Eerder deze maand kwam het Centraal Planbureau (CPB) met cijfers waaruit blijkt dat bijna een miljoen mensen onder de armoedegrens dreigen te komen als er niet wordt ingegrepen. ,,De armoede neemt toe en de koopkracht gaat achteruit als er geen nieuw beleid komt”, aldus Vliegenthart.

Andere landen?

Om een goede vergelijking te maken met andere Europese landen geeft het CBS ook inflatiecijfers volgens de Europese methode. Daarin wordt onder meer geen rekening gehouden met de woninghuren. De geldontwaarding kwam dan uit op 3,4 procent, tegen 5,3 procent in juli. In Duitsland, de grootste economie van Europa en de belangrijkste handelspartner van Nederland, kwam de inflatie uit op 6,4 procent en in Frankrijk, de tweede economie van de eurozone, liep de inflatie op tot 5,7 procent.

Het inflatiecijfer van de hele eurozone is in augustus gelijk bleven. De prijzen in de eurolanden stegen die maand dus net zo hard als in juli: met 5,3 procent, meldt meldt Europees statistiekbureau Eurostat op basis van een eerste raming. Dat komt vooral doordat in heel Europa de prijzen van voedingsmiddelen, alcohol en tabak opnieuw sterk zijn toegenomen. Gas en elektriciteit waren - net als in Nederland - wel goedkoper dan een jaar eerder, maar daalden minder sterk in prijs dan een maand eerder.

Doordat de inflatie nog altijd boven de doelstelling van 2 procent ligt, verhoogde de Europese Centrale Bank (ECB) in juli de rente opnieuw met een kwart procentpunt tot 3,75 procent. Of de ECB de rente bij de volgende vergadering in september verder zal verhogen hangt volgens de centrale bank af van de dan beschikbare economische cijfers.

In juni maakte het CBS voor het eerst gebruik van een nieuwe methode om energieprijzen te meten in het inflatiecijfer. In de nieuwe methode worden transactiedata van energieleveranciers gebruikt, zodat er ook rekening kan worden gehouden met de tarieven van al langer lopende energiecontracten. Bij de oude methode werd de prijsontwikkeling gemeten op basis van nieuwe energiecontracten.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Bekijk onze video's op het gebied van geld en financiën in onderstaande playlist