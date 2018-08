Tesla-baas Musk gaat kapot aan stress en slaapgebrek: Ik doe geen oog dicht!

Ondanks Musks tekst en uitleg over zijn berichten, waarin hij claimde dat de financiering zelfs al rond was, is de raad van bestuur van Tesla zich duidelijk rot geschrokken. Waar is de grote baas in godsnaam mee bezig? Tot overmaat van ramp is de Amerikaanse beurswaakhond SEC een officieel onderzoek begonnen naar de uitlatingen van de tech-entrepreneur, met mogelijk verstrekkende gevolgen voor het bedrijf en Elon Musk zelf. De New Yorkse krant, die vandaag meldde dat het Tesla-bestuur met spoed op zoek is naar een operationeel directeur om Musk bij te staan, voelde de gedreven Amerikaan aan de tand over zijn recente uitglijders. Uit ’s mans geëmotioneerde antwoorden blijkt dat het afgelopen jaar hem niet in de koude kleren is gaan zitten. Hij staat bol van de stress. Veroorzaakt door productieproblemen en ‘kwaadwillende’ investeerders.

120 uur werken per week

,,Ik werk zo’n 120 uur per week’’, zegt Musk, die naast Tesla ook nog het ruimtevaartbedrijf SpaceX en het tunnelgraafconcern Boring Company runt. Om nog een beetje aan slapen toe te komen, slikt hij het middel Zolpidem. ,,Zonder doe ik vaak geen oog meer dicht’’, verzucht hij. Musk geeft dan ook toe dat zijn fysieke gezondheid achteruitgaat, maar ook op andere vlakken eisen de zenuwen en het gebrek aan nachtrust hun tol. De raad is bang dat Musks medicijngebruik hem juist wakker houdt en verantwoordelijk is voor zijn nachtenlange twittersessies. Volgens een aantal bestuursleden gebruikt hij ook af en toe partydrugs. Anderen zien in het bedrag van 420 dollar dat Musk in zijn gewraakte tweets noemde een verwijzing naar de datum van 20 april, een feestdag onder Amerikaanse cannabisgebruikers. ,,Ik was niet stoned’’, zegt Musk erover. ,,Wiet is niet goed voor de productiviteit.’’

Afgelopen jaar uitputtingsslag

,,Het afgelopen jaar is het moeilijkste en pijnlijkste in mijn carrière geweest’’, zegt Elon. ,,Het was een uitputtingsslag.’’ Regelmatig was de Tesla-baas drie of vier dagen achtereen in de autofabriek te vinden. ,,Zonder naar buiten te gaan.’’ Het gevolg was dat hij zijn kinderen of vrienden dagenlang niet zag. Zelfs op zijn 47ste verjaardag was Musk ‘gewoon’ aan het werk.



Het had weinig gescheeld of hij had twee dagen later de bruiloft van zijn broer, waarbij hij getuige zou zijn, helemaal gemist. Twee uur voor de huwelijksceremonie kwam hij binnenzeilen. Na afloop vloog hij direct terug naar het Tesla-hoofdkantoor. Sinds 2001, toen hij noodgedwongen met malaria het bed moest houden, heeft Musk nooit langer dan een week vakantie genomen.