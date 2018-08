'Tesla is op zoek naar gedeeltelijk vervanger Elon Musk'

Naar verluidt zet de raad van bestuur van de onderneming extra vaart achter de zoektocht, sinds Musk op Twitter aankondigde de producent van elektrische auto's van de beurs te willen halen. Musk zelf laat de krant weten dat voor zover hem bekend zijn bedrijf momenteel niet actief op zoek is naar een secondant.



De tweets over het van de beurs halen van Tesla hebben voor veel verwarring gezorgd. De Amerikaanse beurswaakhond SEC is een formeel onderzoek begonnen naar de berichten, waarin Musk onder meer beweerde dat de financiering al rond was. Als dat niet waar blijkt te zijn, heeft hij zich mogelijk schuldig gemaakt en fraude en koersmanipulatie.



De top van Tesla maakt zich volgens The New York Times ook zorgen over het slaapmiddelengebruik van Musk. Die middelen zouden hem niet altijd in slaap brengen maar juist aanzetten tot zijn nachtelijke uitbarstingen op Twitter.