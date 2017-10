Ticketswap houdt kaartjesoplichters buiten de deur

OndernemenEen wetsvoorstel om paal en perk te stellen aan woekerprijzen voor tickets heeft het niet gehaald. Gelukkig is er al een eenvoudige manier om kaartjesoplichters buiten de deur te houden: kopen via Ticketswap. De 29-jarige directeur Hans Ober: ,,Het geheim achter ons succes is dat we geen concurrentie hebben."

Ticketswap biedt een oplossing voor een serieus probleem waar gisteren ook de Eerste Kamer zich over boog: oplichting in ticketland. Iedereen die een concertkaartje over heeft, kan deze via TicketSwap online verkopen. Door de koppeling met Facebook weten koper en verkoper precies met wie ze zaken doen, gesteund door extra beoordelingsmogelijkheden vanuit TicketSwap.

Om woekerprijzen te voorkomen, kan zo'n kaartje voor maximaal 120 procent van de originele prijs worden verkocht, waarover TicketSwap een vergoeding van 5 procent aan koper en verkoper rekent.

Frustratie

De 29-jarige directeur Hans Ober startte dit initiatief vijf jaar geleden samen met Ruud Kamphuis en Frans Roor. De aanleiding: frustratie over de onbetrouwbare, schimmige business van tweedehandskaarten, vertelt de jonge directeur in een interview met De Ondernemer.

Het platform is inmiddels actief in ruim 40 landen en telt zo’n 2 miljoen geregistreerde gebruikers - een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar - én een omzetontwikkeling die daarmee gelijke tred houdt. Zonder externe funding, benadrukt Ober trots.,,Uitbreiding betekent voor ons campagne voeren waardoor we direct meer tickets verkopen.”

Hoe laat je je bedrijf zo snel groeien?

,,Los van een korte aanlooptijd en het overtuigen van de eerste verkopers hebben we bijzonder weinig aan marketing hoeven doen. Iedereen die bij ons verkoopt, wil graag van zijn kaartje af en deelt zijn bericht dus zelf fanatiek. Vandaar dat ons bereik gelijk al groot was. Van daaruit is het organisch gegroeid.”

Is jullie concept veel veranderd?

,,Vrijwel niet. We hebben het in één keer scherp neergezet. Wel zijn we als organisatie enorm veranderd. Wat we in de begintijd met z’n drieën tijdens de lunch bedachten, hadden we tegen vijf uur ’s middags live. En als de site een keertje plat lag, was dat nog niet zo erg. Nu de software mega-uitgebreid is, en we een serieuze markt hebben ontwikkeld, is dat anders.

Je product wordt ingewikkelder en groter, je neemt mensen aan. Dan merk je dat het, hoe graag je dat ook wilt voorkomen, niet altijd sneller gaat. Nu moeten processen door verschillende afdelingen worden opgepakt en moet de puzzel continu perfect op zijn plek vallen. Dat geeft een andere dynamiek.”

Menig bedrijf heeft moeite zijn vacatures te vullen. Hoe is dat bij jullie?

,,Mensen komen niet aanwaaien, maar echt moeite kost het ook niet. Dat neemt niet weg dat er niet veel mensen zijn die kunnen coden én de business case snappen. Hoe we die toch binnen krijgen? Het bedrijf wordt bijna ongemerkt steeds serieuzer als je groeit, maar we proberen het één grote familie te houden, met leuke dingen. Denk aan een chef die een dagje komt koken tot goede feestjes of relaxed een biertje drinken bij de voetbaltafel. Dingen die je zelf leuk vindt en goed vallen bij collega’s.”

Waar komt jullie groei voornamelijk vandaan?

,,Keihard internationaal rammen. De website is beschikbaar in dertien talen en we accepteren zeven munteenheden. Nederland, Frankrijk, België en het Verenigd Koninkrijk zijn veruit de grootste markten. Meer dan de helft van onze business komt overigens nog steeds uit Nederland. Maar ook een markt als Hongarije doet het heel goed. Ook elders in Europa liggen groeikansen. De manier waarop we dat doen, is vergelijkbaar met onze ontwikkeling in Nederland. Niet elke markt is ook geschikt voor onze oplossing. In Duitsland, waar mensen het liefst fysieke kaartjes kopen en weinig online bestellen, valt voor ons niet zoveel te halen.”

Hoe zit het met concurrentie?

,,Die hebben we eigenlijk niet. Toen we startten, waren er wel wat partijen die een serieuze poging waagden, maar daar is zo goed als niets van overgebleven. Ik denk dat wij succesvol zijn omdat we onze oplossing zelf hebben ontwikkeld en op maat konden maken. Anderen leunden vooral op bestaande oplossingen.”

Jullie dienst is wel sterk geënt op Facebook. Is dat geen risico? Vooral jongeren lijken het platform de rug toe te keren.

,,De sociale controle die het geeft, weegt sterk op tegen het risico. Geef je mensen meer mogelijkheden om in te loggen, dan neemt de kans op fraude ook toe. Bovendien houdt het aanmaken van een Facebook-account ook niet per definitie meer in dat je het als social medium gebruikt. Het is een tool geworden om in te loggen bij vele andere services. Naast ons bijvoorbeeld ook bij Spotify. Dus het blijft superhandig om een account te hebben. Het gebruiksgemak is enorm.”

Jullie ontwikkeling klinkt als een jongensboek. Of zijn er grote missers waar we niet van weten?

,,We hebben geen grote tegenslagen gehad. Dat mogen we afkloppen. Wat niet wegneemt, dat er steeds weer nieuwe uitdagingen op ons afkomen. Zoals nu met veranderende regelgeving. Qua privacy, betaalverkeer en hoe prijzen worden weergegeven. Dat betekent weer flink zaken uitpluizen en antwoorden vinden die regelgevers zelf vaak nog niet kunnen geven.”

En het ontwikkelen van nieuwe producten?