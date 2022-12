Toezichthouder geeft energiebedrijven geen kans prijsplafond te foppen

Partners van Bank­man-Fried aange­klaagd na omvallen crypto­beurs FTX

Twee zakenpartners van FTX-oprichter Sam Bankman-Fried zijn woensdag in de Verenigde Staten aangeklaagd voor hun betrokkenheid bij de omvangrijke fraude die leidde tot het omvallen van de cryptobeurs. Volgens de openbaar aanklager in New York hebben de twee schuld bekend en werken ze mee aan het onderzoek. Ook beurswaakhond FTC heeft de twee aangeklaagd.

5:32