Toezichthouder start onderzoek naar invloed techreuzen op Nederlandse betaalmarkt

‘Tata Steel moet zeker 170 miljoen euro op personeels­kos­ten bezuinigen’

21 oktober Tata Steel voert zijn reorganisatieplannen in Europa op en verwacht dat dat zal leiden tot banenverlies. Zo bevestigt het staalconcern, zonder op bedragen en concrete doelstellingen in te gaan. In IJmuiden, het voormalige Hoogovens, moet zeker 170 miljoen euro worden bezuinigd op de personeelskosten, meldt NH Nieuws op basis van een interne memo.