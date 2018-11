Toezichthouder waarschuwt voor telefoontjes klusbedrijf

Klussersteam biedt aan om voor een bedrag van 325 euro per jaar klusjes aan huis uit te voeren. De ACM verdenkt het bedrijf er echter van rekeningen te sturen naar mensen die nog niet schriftelijk akkoord zijn gegaan met het afsluiten van zo'n abonnement. Dat is een verboden handelspraktijk.

De ACM ziet een forse toename van dit soort verkooptrucs via de telefoon. De marktwaakhond drukt slachtoffers op het hart de onterechte rekeningen niet te betalen, ook niet als wordt gedreigd met deurwaarders of oplopende kosten. Verder adviseert de toezichthouder de hoorn op de haak te gooien als een bedrijf blijft bellen met aanbiedingen.

Virtueel kantoor

Klussersteam is volgens de contactgegevens op haar website gevestigd in Arnhem, meer bepaald in kantoorcentrum Zuidpoort. Dat verhuurt virtuele kantoorruimte met full service. Het telefoonnummer van het klusbedrijf heeft als netnummer 053. Dat is voor Enschede en omgeving. De telefoniste kan ons naar eigen zeggen niet doorverbinden met de verantwoordelijke van Klussersteam. ,,Als u een mailtje stuurt met uw vragen dan stuur ik dat door.” Wellicht volgt later vandaag een reactie van Klussersteam op de beschuldigingen aan haar adres.