Tom heeft dé oplossing voor fraude met concertkaartjes

Wie?



,,Hier gaat ’t heen, er is geen weg meer terug!’’ zegt Jochem Myjer over Guts.



En Youp van ’t Hek: ,,Als we dat maffiose kaartengajes een loer kunnen draaien ben ik dik tevreden.’’ Tom Roetgering (35) richtte met Ivo van der Wijk, Frans Twisk en Maarten Bloemers in 2016 IT- bedrijf Guts Tickets op, met als doel ticketfraude onmogelijk te maken. In 2017 organiseerde ze de ticketverkoop voor o.a. het congres Get In The Ring, het Here Comes The Summer Festival en Jochem Myjer. In 2018 en 2019 komen daar meerdere festivals bij.