Topman Boeing stapt op in nasleep problemen met 737 MAX

Muilenburg vertrekt per direct. Zijn taken worden voorlopig waargenomen door financieel directeur Greg Smith. Op 13 januari krijgt David Calhoun de leiding bij Boeing in handen. Het nieuwe leiderschap moet zorgen voor ‘meer transparantie en betere communicatie’ rond de terugkeer van de 737 MAX.

De 737 MAX, Boeings best verkochte toestel, staat sinds medio maart wereldwijd aan de grond, na twee crashes in enkele maanden tijd in Indonesië en Ethiopië. Daarbij vielen in totaal 346 doden. Boeing moet van luchtvaartautoriteiten eerst technische mankementen in het toestel verhelpen voordat de 737 MAX weer mag vliegen.