Topman L’Oréal: Ethiek is essentieel om als bedrijf te overleven

,,Het maken van winst is toch het belangrijkste voor een bedrijf?’’ De vraag die een student van de Amsterdam Business School (ABS) stelt aan Emmanuel Lulin (59) is niet aan dovemansoren gericht. ,,Alleen bezig zijn met winst is iets uit het verleden. Om op langere termijn te overleven, moeten bedrijven zich ook bezighouden met duurzaamheid en ethiek. Dat merken we niet alleen bij onze eigen mensen, maar ook bij onze aandeelhouders. Tijdens vergaderingen gaat het allang niet meer alleen over omzet- en winstcijfers, maar steeds vaker over integriteit’’, luidt het antwoord van de L’Oréal-manager.