Topman Rabobank sluit boete in verband met witwaskwestie niet uit

In november werd al bekend dat Rabobank op last van De Nederlandsche Bank (DNB) tienduizenden klanten opnieuw aan het doorlichten is op mogelijke witwasrisico’s. Het financiële concern was op de vingers getikt omdat de onderbouwing van 40.000 klantdossiers in de laagste risicoklasse onvoldoende zou zijn. DNB gaat in april kijken of Rabobank zijn zaakjes dan wel op orde heeft. Draijer durft niet te zeggen wat dan de conclusie zal zijn en of er nog ingrepen nodig zullen zijn.

De nettowinst kwam vorig jaar uit op 2,2 miljard euro. Dat is aanzienlijk lager dan de recordwinst van 3 miljard euro uit 2018. Het ongunstige renteklimaat had grote impact op de resultaten. Zo heeft Rabobank zijn belang van 30 procent in verzekeraar Achmea met 300 miljoen euro afgewaardeerd. Eerder deze week werd al bekend dat vermogende spaarders later dit jaar ook bij Rabobank rente moeten gaan betalen over hun spaargeld. Spaarders die minder dan 1 miljoen euro op hun rekening hebben, krijgen wel nog altijd 0,01 procent rente.

Stroppenpot

De coöperatieve bank kampt tevens met flink toegenomen kredietvoorzieningen, als gevolg van economische omstandigheden in bijvoorbeeld Zuid-Amerika. Volgens Draijer is er ongeveer 1 miljard euro in de zogeheten stroppenpot gestopt voor leningen die mogelijk nooit terugbetaald worden. Onder meer klanten van Rabobank in de suikerbranche hebben het moeilijk.