‘Touringcarbedrijven pas in 2023 hersteld van coronaklap’

Half maart kwamen de 3900 bussen van de 440 Nederlandse touringcarbedrijven, veelal familiebedrijven, abrupt tot stilstand. Weg waren de toeristen. Schoolreisjes werden geschrapt. Ritten voor Flix-bus verdwenen. Congressen werden een voor een afgeblazen. Bedrijfsuitjes gingen niet door. Busvakanties werden geannuleerd. En dat allemaal op het moment dat het geld voor een heel jaar verdiend moest worden, want touringcarondernemingen zijn seizoenbedrijven. De bulk van het geld wordt verdiend tussen april en oktober.

Romain Spauwen van de Spauwen Travel Group in Valkenburg zegt dat het ‘ondernemen’ plaats heeft gemaakt voor ‘overleven’. ,,Ik ben de derde generatie in het familiebedrijf. Zoiets hebben we nog nooit meegemaakt. Er staan hier 40 touringcars van 270.000 euro per stuk en die staan voor meer dan de helft stil. Onze omzet is met 80 procent gekelderd. We hebben afscheid moeten nemen van 55 van de 125 medewerkers. Iedere flexwerker is weg. Een aantal heb ik kunnen detacheren bij een transportbedrijf.’’

Verbazend

De nood is hoog, kreeg koningin Máxima gisteren tijdens een digitaal werkbezoek te horen. ,,Ze was er om ons een hart onder de riem te steken en onze situatie voor het voetlicht te brengen’’, zegt directeur Ruud van der Marel, de vierde generatie van familiebedrijf Snellevliet in Alblasserdam. Zijn situatie is niet veel anders dan die bij zijn collega in Limburg. ,,Wij hebben iets van de omzet kunnen houden, omdat we veel school- en zwemvervoer doen. Gemeenten zijn een deel van de rekening blijven betalen om te zorgen dat we er straks nog zijn. Wij zitten op zo’n 60 procent omzetverlies. Elf maanden lockdown: het is verbazend dat we hier nog zitten met z’n allen.’’

Quote Komt het personeel terug als ik weer werk heb? Ruud van der Marel Volgens branchevereniging Koninklijk Nederlands Vervoer zijn de steunmaatregelen niet aangepast aan het seizoenskarakter. Zo werd bij de eerste regeling de omzet in de eerste drie maanden van 2019 gebruikt om de hoogte van de steun te bepalen, en dat zijn uitgerekend de drie maanden dat de minste omzet wordt geboekt. ,,Bovendien was de maximale vergoeding toen 50.000 euro, dat is één maand de leasekosten van de bussen’’, zegt Van der Marel. De nood bij veel bedrijven is zo hoog dat KNV denkt dat 40 procent van de bedrijven stopt, failliet gaat of afgeslankt doorgaat.

Van der Marel: ,,De grote vraag die bij ons leeft is: komen de flexwerkers weer terug als ik weer werk heb? We doen er alles aan om contact te houden. Ze blijven de nieuwsbrief krijgen, komen langs voor een kopje koffie. Maar het is onzeker. De 25 mensen in vaste dienst hebben we gelukkig nog, lang leve de overheidssteun!’’

Volledig scherm Directeur Menno Braker van Márion Reizen uit Dronten heeft nog één rijdende touringcar: de ambulancebus die coronapatiënten vervoert tussen ziekenhuizen. © Foto Freddy Schinkel Hij prijst zich gelukkig met iedere euro die binnenkomt. Zonder overheidsgeld voor loonkosten en vaste lasten waren de touringcarbedrijven al verdwenen. Nu teren ze op reserves en proberen op andere wijze geld te verdienen. Er zijn bijvoorbeeld bedrijven die touringcars als rijdende coronateststraat hebben ingericht, of ze worden in maart ingezet als stemlokaal. Van de Marel gebruikt een bus als pendelbus voor personeel van Covid-teststraten. Of zoals Marion Kootstra van Márion Reizen uit Dronten, die een touringcar zo ombouwde dat er brancards inpasten, zodat ze kon helpen bij de patiëntenspreiding toen de nood in de ziekenhuizen hoog was. Maar dat is dan werk voor een paar bussen, niet voor alle 3900.

,,Mondjesmaat komen nu de boekingen voor de schoolreisjes’’, zegt Van der Marel. Hij moet wel beloven dat de scholen kosteloos kunnen annuleren. Want wie weet hoe de wereld eruit ziet in mei en juni? De meerdaagse busvakanties die vooral onder 60-plussers in trek zijn zullen er dit jaar evenmin zijn, denken zowel Van der Marel als Spauwen. ,,Die groep zit dan nog volop in de vaccinaties. Daarna moet het vertrouwen nog terugkomen dat het veilig is om in een groep te reizen. Wij gaan uit van 2023 voordat er volledig herstel is.’’

Het is pas februari, maar het seizoen 2021 is al verloren. Er komen dit jaar geen busladingen vol Chinezen naar de molens in Kinderdijk of de tulpen in Keukenhof. Spauwen: ,,Wat wij nodig hebben is dat de steunmaatregelen nog minimaal een jaar duren. Dan hebben we nog een kans om te overleven, want wij zitten pas op de helft in deze coronacrisis.’’

