Trouwe klanten stuwen winst Adyen: 'Klanten beginnen klein en geven daarna meer volume’

Deel Azië weer in lockdown, gevolgen voor productie én personeel

2 augustus Fabrieken in Azië hebben flink last van oplopende productiekosten en een nieuwe golf van coronabesmettingen. Met name Indonesië, Vietnam, Cambodja en Maleisië kampen sinds juli met een vertraging van fabrieksactiviteit door de opleving van het coronavirus. Steeds meer regio’s in deze landen gaan in lockdown, waardoor veel bedrijven stil komen te liggen.