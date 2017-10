Trouwplannen? Koop een bruiloft bij de MediaMarkt

Erg romantisch is het niet: bij de kassa reken je 9.499,00 euro af en in ruil daarvoor krijg je een voucher voor een trouwpakket. In dat pakket zit onder andere een bruidsjurk van Mary Borsato, een maatpak van Rietbergh, trouwringen en bruidstaart, live dj’s én je krijgt Divorce -acteur Dirk Zeelenberg als trouwambtenaar.

Volgens de Media Markt vertegenwoordigt dit een waarde van liefst 45 duizend euro. Máár: een feestlocatie of eten en drinken is niet in de prijs inbegrepen. Wel heeft het bedrijf rekening gehouden met andere smaken in de liefde: de bruiloft is ook verkrijgbaar voor twee mannen of twee vrouwen.