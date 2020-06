Twee burgerinitiatieven zijn ‘roofkapitalisten’ zat en willen nu zelf Hema overnemen

Als het aan de senator en haar partners ligt is Hema in 2026, honderd jaar na oprichting van de Hollandsche Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam, een coöperatie met als doel duurzame continuïteit van de keten. Zowel werknemers, klanten, franchisenemers als toeleveranciers kunnen lid worden van de coöperatie. Daarmee worden volgens haar de belangen van alle partijen rondom de Hema goed behartigd. ,,Het moet eens klaar zijn met het financiële fantasiewerk”, benadrukt ze.

Volgens haar is het “idioot” dat de winkelketen het momenteel zo moeilijk heeft. Ze beschuldigt roofkapitalisten ervan het goedlopende bedrijf leeggetrokken te hebben en daarna te hebben volgehangen met schulden. ,,Wij willen laten zien dat je met werknemers, klanten, ondernemers en geduldig kapitaal een bedrijf kan overnemen. We willen ook laten zien hoe verschillende stakeholders kunnen ondernemen zonder werknemers uit te knijpen.”

#Welovehema

Het is vandaag het tweede initiatief dat bekendmaakt de Hema te willen overnemen. Eerder vandaag werd het burgerinitiatief #welovehema gelanceerd. Ze zoeken uit of Hema door middel van crowdfunding gered zou kunnen worden. Volgens initiatiefnemer Arjan Leest mag het niet gebeuren dat de schuldeisers aandelen krijgen in Hema. Hij is bang dat de schuldeisers geen hart hebben voor het bedrijf. Volgens hem zijn buitenlandse investeerders er ook de oorzaak van dat Hema jarenlang is ‘leeggetrokken’. Daardoor kampt Hema al jaren met een schuldenlast van honderden miljoenen euro’s.

Samen met enkele oud-medewerkers van Hema heeft Leest een website opgezet waar mensen zich kunnen melden als ze willen investeren in de oer-Hollandse winkelketen. Het project bevindt zich nog in een verkennende fase, maar de initiatiefnemers zijn wel ambitieus. Leest hoopt ‘richting de 100 miljoen euro’ te verzamelen om Hema bijvoorbeeld een lening te kunnen verschaffen of geld te steken in aandelen. ,,Iemand wil misschien 50 euro geven, de ander 100, 500 of duizend euro. Als een miljoen Nederlanders dat doen, loopt het bedrag aardig op.”

Hartverwarmend

Hema noemt het initiatief hartverwarmend. Een woordvoerster geeft aan dat de keten er niet slecht voor staat. ,,Maar de schuld is wel te hoog. We hebben eerder al gezegd dat we daarover met schuldeisers in gesprek willen om een oplossing te vinden. Zolang de onderhandelingen lopen doen we geen mededelingen.” Ook andere betrokken partijen geven al dagen geen commentaar.

Volgens PvdA-senator Vos zijn haar plannen voor HoudeHema in een verder stadium dan het initiatief van Arjan Leest. Naar eigen zeggen heeft ze de steun van werknemers van de winkelketen en van vakbond AVV.

Schuld

Hema zelf is momenteel in onderhandeling met schuldeisers om tot een oplossing te komen voor de te hoge schulden. Achter de schermen vinden naar verluidt ook gesprekken plaats tussen eigenaar Marcel Boekhoorn, de directie van Hema en de schuldeisers. Daarbij zou ook de overheid meepraten. Maandag moet Boekhoorn een lening van 50 miljoen euro aflossen.

Het scenario van een faillissement en een doorstart is voor Vos en HoudeHema geen oplossing. Daarmee worden onder anderen personeel en leveranciers met problemen opgezadeld. De PvdA-senator ziet juist veel heil in volksaandelen, die met behulp van fintech-oplossingen relatief eenvoudig kunnen worden uitgegeven. Ze schat de kans op succes van het initiatief hoog in.