Uber schikt voor 2,3 miljoen om UberPop in Nederland

De burgerchauffeurs hadden daar geen taxivergunning voor, terwijl die wel verplicht is. UberPop was tussen juli 2014 en november 2015 beschikbaar. Voor die periode hebben Uber en het Openbaar Ministerie nu een schikking getroffen. Uber betaalt een boete van iets meer dan 2 miljoen euro en staat bijna 310.000 euro aan inkomsten af. Dat is het geld dat chauffeurs aan Uber moesten betalen als commissie. In totaal betaalt Uber dus 2.334.409 euro aan justitie. Degene die verantwoordelijk was voor het uitrollen van UberPop in Nederland heeft eerder al een werkstraf van 90 uur gekregen. Die is ook al uitgevoerd.

In strijd met wet

De rechter zette in 2014 een streep door UberPop omdat die in strijd zou zijn met de Nederlandse wet. Uber kreeg daarvoor toen al een boete opgelegd. Het bedrijf schrapte de dienst een aantal maanden later. Uber zegt nu van de fouten geleerd te hebben en wil het nu goed blijven doen. ,,We hebben de manier waarop wij werken wereldwijd veranderd, waarbij integriteit voor ons centraal staat. We zijn vastberaden om een goede en verantwoordelijke partner te zijn voor steden. In 2015 hebben we de UberPOP-dienst stopgezet. Sindsdien werken we alleen met professionele chauffeurs die hun diensten aanbieden via uberX, Van en Black.’’