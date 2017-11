Unilever sluit akkoord met bonden voor medewerkers Unox-fabriek

blik op de beurs Beurzen vinden weg omhoog

11:55 De Europese beurzen wisten dinsdag na een kwakkelend begin de weg omhoog te vinden in navolging van de hogere slotstanden op Wall Street. Beleggers keken verder uit naar een toespraak van scheidend Fed-voorzitter Janet Yellen en hielden met een schuin oog de politieke ontwikkelingen in Duitsland in de gaten.