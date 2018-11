Utrecht krijgt als eerste stad gigabit-internet

Met het nieuwe Gigabit-netwerk verloopt streamen, downloaden en uploaden straks gemiddeld vijf keer sneller dan nu, vertelde ceo Jeroen Hoencamp woensdag bij de opening van VodafoneZiggo’s nieuwe hoofdkantoor op Hoog Catharijne. ,,Momenteel zijn we bezig om ons gehele netwerk te digitaliseren. Niet voor niets zijn we afgelopen jaar gestopt met analoge televisie.”



In 2020 krijgt Utrecht als eerste VodafoneZiggo's nieuwe Gigabit-netwerk met, zoals de naam aangeeft, downloadsnelheden van 1 Gigabit per seconde. De jaren erna volgen de vier miljoen klanten in de rest van Nederland. Een operatie die honderden miljoenen euro's kost.



Hoencamp beklemtoont dat de techniek - Docsis 3,1 genoemd - getest en op orde is. ,,Dat is de nieuwe standaard voor de kabel.” Desalniettemin vindt momenteel een pilot plaats in de Utrechtse wijk Oog in Al. Enkele tientallen huishoudens testen daar of alles inderdaad goed werkt.