‘Vakantiegeld valt dit jaar lager uit’

Voor veel Nederlanders valt de schade wel mee. Werknemers met een modaal salaris, zo’n 36.000 euro per jaar, zijn 3 euro meer kwijt aan belastingen. Bij een inkomen van anderhalf keer modaal is dat 5 euro. Als je tussen de 68.500 euro en 98.000 euro verdient, gaat het ineens harder door een hoger belastingtarief. Werknemers die twee keer modaal verdienen, betalen daarom 117 euro meer belasting over hun vakantiegeld.



Voor werknemers met een minimumloon en mensen die meer dan 98.000 euro verdienen, valt de belastingwijziging positief uit. Zij krijgen meer vakantiegeld omdat ze minder hoeven af te dragen aan de fiscus.



De extra belasting op vakantiegeld is het gevolg van de versnelde afbouw van de arbeidskorting. Daar staat tegenover dat de loonbelasting omlaag is gegaan, waardoor vrijwel alle werkende Nederlanders minder belasting betalen over hun reguliere salaris.