Vaker felle discussies in winkels om coronamaatregelen

Volgens winkeliers hebben klanten steeds meer moeite om zich aan de coronamaatregelen te houden. Zo negeren ze vaker de 1,5 meter afstand en komen ze met z'n tweeën of meer naar de winkel om boodschappen te doen. Funshoppen is echt nog niet aan de orde, benadrukt brancheorganisatie Detailhandel Nederland.

De ondernemers vragen consumenten met klem ‘de regels en elkaar’ te respecteren. Die oproep lijkt nodig want winkeliers geven in een enquête van de brancheorganisatie aan dat er in de winkels vaker strijd is tussen klanten en medewerkers.

Zo vinden fikse woordenwisselingen plaats over de afstandsregels en looproutes. Ook geven winkeliers in het onderzoek aan dat mensen zonder rekening te houden met de geldende regels de winkel inlopen of weglopen als het te lang duurt om af te rekenen.

Sommige winkels hebben maar één kassa open en hanteren de regel dat er slechts een beperkt aantal mensen naar binnen mag, legt adjunct-directeur Bert van Steeg van Detailhandel Nederland uit. ,,We vragen ook om geduld, iedereen is van harte welkom. We moeten dit toch echt samen doen", reageert hij en vult aan, ,,gelukkig is het aantal fysieke agressie-incidenten laag.”

Winkeliers zijn over het algemeen wel tevreden over de samenwerking met handhaving en gemeente. Bij winkeliers die bezoek kregen van handhavers werd vooral op het aantal klanten in de winkel en de afstandsregels gecontroleerd.