Van cash naar cashen: deze Limburgse bitcoin-familie wordt met het uur rijker

Het korte antwoord: goed. Jaloersmakend goed zelfs. Didi Taihuttu zit in de zon bij de gehuurde villa in Lagos in het zuiden van Portugal. ,,Kijk, ons zwembad. De jacuzzi. De barbecue voor kerst. Vier slaapkamers met vier eigen badkamers. Dat heb je nodig met drie dochters hoor.’’ De meiden zijn inmiddels 15, 13 en 10 jaar oud. Ze krijgen thuisonderwijs want de familie zwerft al vier jaar over de wereld.