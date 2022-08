Van wangedrag beschuldigde manager van moederbedrijf Thuisbezorgd kan blijven

In mei werd nog bekend dat Gerbig (39) zijn functie voorlopig zou neerleggen, omdat er signalen waren van ongepast gedrag op een bedrijfsevenement. Just Eat Takeaway startte een onderzoek naar de beschuldigingen aan het adres van Gerbig, maar na onderzoek zegt het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl dat hij kan aanblijven.



De kwestie werd in mei pas kort voor de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering bekend bij de top van het bedrijf, waardoor op het laatste moment zelfs een stempunt over zijn herbenoeming van de agenda moest worden gehaald. Topman Jitse Groen vertelde toen aan aandeelhouders de situatie te betreuren. Hij noemde Gerbigs ogenschijnlijke vertrek ook een ‘verlies voor het bedrijf‘.

Formele klacht

Waarvan Gerbig precies beschuldigd werd is niet naar buiten gebracht. Volgens Just Eat Takeaway was er sprake van een formele klacht. In een verklaring gaat de onderneming niet op details in.



Gerbig verleende zijn volledige medewerking aan het onderzoek. Nu zijn reputatie is gezuiverd heeft de raad van commissarissen besloten om hem opnieuw voor te dragen voor een herbenoeming. Daarover mogen de aandeelhouders dan op een volgende aandeelhoudersvergadering hun stem laten horen.

3 miljard afschrijving

Just Eat Takeaway maakte vandaag bekend 3 miljard euro af te schrijven op de boekwaarde van Amerikaanse dochter Grubhub. Het bedrijf lijdt daardoor flink verlies. Daarnaast zag het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl het aantal bestellingen in de eerste helft van het jaar afnemen.



Alleen omdat de maaltijden die werden besteld over de gehele linie duurder waren, slaagde de onderneming erin een lichte omzetgroei te behalen. Volgens Just Eat Takeaway is de forse bijstelling van de waarde van Grubhub nodig in verband met bredere ontwikkelingen in de sector in combinatie met het oplopen van de rente.



Tijdens de coronapandemie ging het de maaltijdbestelbranche erg voor de wind, omdat mensen toen massaal aan huis gekluisterd waren en veel eten lieten bezorgen. Maar nu de lockdowns zijn opgeheven, eten mensen weer buiten de deur en is het aantal bestellingen gedaald.

Weer in de verkoop

Het aantal bestellingen daalde met 7 procent, terwijl de omzet gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten met 1 procent toenam tot een kleine 2,8 miljard euro. Onder de streep kwam het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl in de eerste jaarhelft uiteindelijk 3,5 miljard euro tekort. Het jaar ervoor was het verlies amper een half miljard.



Grubhub werd vorig jaar pas ingelijfd. Met de overname was meer dan 7 miljard dollar gemoeid. Maar inmiddels denkt het bedrijf eraan om Grubhub weer te verkopen. Bij aandeelhouders is de laatste tijd namelijk onvrede ontstaan over de beurswaarde van het bedrijf als geheel.



De beurskoers van Just Eat Takeaway is de afgelopen tijd hard gedaald. Activistische beleggers drongen er daarom op aan Grubhub snel weer af te splitsen of te verkopen, wat zou moeten helpen om de beurswaarde van Just Eat Takeaway op te voeren.

