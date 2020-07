Vanaf 10 augustus lagere rente bij kopen op krediet en rood staan

Komt gloednieuw modehuis De KOOPman nou wel of niet naar Apeldoorn?

19 juli De verbouwing van het pand is al in volle gang, maar of de gloednieuwe winkelformule De KOOPman daadwerkelijk naar Apeldoorn komt? Zelfs het moederbedrijf weet het niet. En wat dit betekent voor de net verhuisde Sting en voor Costes? Opnieuw blijkt dat totaal onzeker...