Vanaf 2023 eenmalige vergoeding voor slachtoffers beroepsziekten

Nederland is op drie na grootste importeur van fossiele brandstof­fen uit Rusland

Nederland is met 7,8 miljard euro een van de grootste importeurs van Russische fossiele brandstoffen ter wereld. In totaal verdiende Rusland sinds het begin van de oorlog in Oekraïne 93 miljard euro aan de brandstofexport. Dat meldt het onafhankelijke Finse onderzoekscentrum voor Energie en Schone Lucht (Crea).

13 juni