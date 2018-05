Theorie-examen CBR kan nu ook in de avonduren worden gedaan

De zoveelste stroomsto­ring bij Amsterdam. Is dat toeval?

30 april Het begint op te vallen: de stroomstoring bij Schiphol is de zoveelste in enkele jaren tijd. Is er iets mis met de hoofdstedelijke elektriciteitsnetten? Experts spreken van ongelukkig toeval, hoogspanningsbeheerder TenneT verwacht nog dit jaar verbetering.