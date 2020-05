VDL NedCar test lopende band

Lokale onderne­mers staat het water aan de lippen, maar ze geven niet op: ‘We leven van ons spaargeld’

30 april Lokale ondernemers staat het water door corona tot aan de lippen maar peinzen niet over opgeven. Saamhorigheid regeert. Zoals in de Kleine Overstraat in Deventer. ,,Samen staan we supersterk, zo voelt dat.”