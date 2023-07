Veel 50-plussers hebben de pech ergens goed in te zijn waar niemand meer op zit te wachten

Deskundi­gen bedanken beleefd voor hoofdpijn­dos­sier eenden­slach­te­rij Ermelo: ‘Vragen zijn te ingewik­keld’

Nog voor de zomer had de gemeente grote slagen willen maken in het hoofdpijndossier rond eendenslachterij Tomassen Duck-To. Dat blijkt echter niet haalbaar, meldt wethouder Hugo Weidema aan de gemeenteraad. Vragen blijken zo ingewikkeld dat er geen deskundige is in te huren om daar antwoord op te geven.