Veel gemeenten schaffen hondenbelasting af

Faillisse­ment dreigt voor Op=Op Voordeel­shop

25 maart De Op=Op Voordeelshop heeft faillissement aangevraagd. De keten - met ruim 140 vestigingen in Nederland- verkeert in financieel zwaar weer. De Op=Op Voordeelshop heeft zo'n 15 winkels in het verspreidingsgebied van de Stentor.