Verantwoordelijk zijn zonder controle brengt onhoudbare stress

Nee, het is niet de werkdruk waaronder Castella, de financiële baas van Akzo bezwijkt. Maar ziek is ze wel. Speculeren over wat haar ziek maakt zou onkies zijn. Naar haarzelf, maar ook naar het bedrijf, dat eerder heel openlijk communiceerde over Buchner die wel ziek werd van de werkdruk. Maar dat extreme stress de best denkbare voedingsbodem is voor vrijwel alle ziektes denkbaar, dat is algemeen bekend en geldt natuurlijk evengoed voor Castella. En wat er het afgelopen half jaar bij Akzo aan het gebeuren is, dat houdt geen mens uit.

Arbeidspsychologen hebben het dan over de ‘locus of control’. Controle hebben over datgene waar je verantwoordelijk voor bent. Dat schijnt superbelangrijk te zijn voor iedereen, ook voor een topbestuurder. Als die twee uit elkaar lopen, dus veel verantwoordelijkheid maar weinig controle daarover, dan slaat werkdruk om in onhoudbare stress.

Bij het bestuur van Akzo is sinds afgelopen voorjaar de verantwoordelijkheid en de controle overduidelijk steeds verder uit elkaar gedreven. De verantwoordelijkheid om hoger, sneller en verder te springen nam alsmaar toe. En gisterochtend bleek de controle die het bedrijf daarover heeft maar heel beperkt. Dat kan niet goed gaan.

De verantwoordelijkheid die het bedrijf op zijn schouders nam groeide, door onrealistisch hoge prestaties te beloven aan de aandeelhouders. Dat kon ook niet anders, want zelfs de tot dan vrij geduldige aandeelhouders begonnen te mokken. Samen met de activistische nieuwkomer Elliot begonnen zij van ‘binnenuit’ de druk op hogere prestaties op te voeren. Van buitenaf stond Akzo onder continue druk van de Amerikaanse concurrent PPG. Tot half augustus beukten zij met voor ons ongekende grofheid en openlijke intimidatie op de poorten van Akzo. De juridische wapenstilstand die daarna van kracht werd, geeft Akzo slechts tijd en geen uitstel. In deze pressure cooker kon de top maar een ding doen: dividend uit keren en toekomstige dividenden in het vooruitzicht stellen.

Maar laten we wel wezen, het zijn geen zielige mensen die de top bevolken. Ze verdienen klauwen met geld en stressbestendigheid is de meest basale functievereiste.

Het is het verliezen van de controle, dat Akzo de das om doet. In de persbijeenkomst gisterochtend werd gesproken van een “freaky samenloop van omstandigheden”. Die zin is de spijker op zijn kop. Als de Euro zo duur wordt dat je export inzakt, een orkaan je fabrieken neer maait en de Chinezen - of all people – milieu-inspecties gaan uitvoeren, dan is dat inderdaad freaky. Want ook de meest bekwame bestuurder heeft daar geen controle over.

Het goede nieuws is dat er is een uitweg uit deze ellende is. Als je de omstandigheden niet kunt controleren, dan moet je je verantwoordelijkheden verlagen. Met andere woorden: Ga praten en laat je overnemen. Er is zo geen houden meer aan.

