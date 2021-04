'Verdachte' Zalm weg bij Danske Bank na 480 miljoen witwasschikking ABN AMRO

Vogelzang vertrok in 2017 bij ABN AMRO. Hij zat in het bestuur en gaf leiding aan de particuliere en zakelijke tak van de bank. Ook werd Vogelzang gezien als een voorname kandidaat om Zalm op te volgen als baas van de onderneming, maar daar werd in politiek Den Haag een stokje voor gestoken.



Vogelzang verklaarde eerder niets af te weten van de verdenkingen bij ABN AMRO. Eerder werd bekend dat het Openbaar Ministerie (OM) de rol van het voormalige ABN AMRO-bestuur onder leiding van Zalm bij de vermeende overtredingen van antiwitwaswetgeving zou onderzoeken.



Vogelzang, die krap twee jaar geleden aan het roer kwam te staan van Danske, zegt ‘zeer verrast te zijn’ door het besluit van de Nederlandse autoriteiten. ,,Ik heb ABN AMRO meer dan vier jaar geleden verlaten en ben ervan overtuigd van dat ik mijn managementverantwoordelijkheden met integriteit en toewijding heb uitgevoerd. Mijn status als verdachte betekent niet dat ik zal worden aangeklaagd.



Bij Danske kwam in 2018 ook een grote witwasaffaire aan het licht. De bank zou tussen 2007 tot en met 2014 miljarden euro’s aan dubieuze geldstromen hebben verwerkt. Het zou onder meer om crimineel geld uit Rusland zijn gegaan dat via de dochteronderneming in Estland werd witgewassen. Vogelzang was juist bij Dankse binnengehaald om schoon schip te maken.