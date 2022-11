Verduurzaming naar de achtergrond bij mkb: ‘Te druk met stijgende energieprijzen en personeelskrapte’

Volgens hoogleraar transitiekunde Derk Loorbach, verbonden aan de Erasmus Universiteit, is de meest simpele vorm van verduurzaming, zoals zuinigere bedrijfsauto’s of het werken met een groener stroomcontract, voor veel bedrijven al een opgave. ,,De ondernemer heeft het te druk met andere processen binnen zijn bedrijf: Covid-19, de stijgende energieprijzen en de krapte op de arbeidsmarkt maken het bovendien niet eenvoudiger.”



Veel bedrijven ontbreekt het aan tijd, middelen en ruimte om met verduurzaming bezig te zijn. Hij vreest dat daardoor een groot deel van het mkb niet mee kan bewegen. ,,Het gevaar schuilt erin dat het huidige economische model zo lang mogelijk door hen in stand wordt gehouden. Dat is een doodlopende weg”, waarschuwt de hoogleraar.



Het adviesorgaan vindt dan ook dat er snel een grote stap voorwaarts moet worden gezet en doet een oproep aan de overheid om met een zogeheten routekaart te komen. ,,Crises en transities vragen om investeringen en voor investeringen is een duidelijk perspectief nodig: waar gaan we heen en hoe komen we daar?”, stelt voorzitter Jacques van den Broek. Volgens het comité hebben ondernemers om de productiviteit te blijven verhogen, perspectief nodig en de daarbij horende investeringsmogelijkheden. Daarnaast is er behoefte aan een duidelijke agenda en moet er betere afstemming en samenwerking tussen overheden en partijen komen.



Loorbach: ,,Bedrijven zullen een duurzaamheidstransitie moeten maken, of ze nu willen of niet. Die druk zal toenemen. Voor veel bedrijven die fossiel en lineair zijn opgebouwd, wordt het dan wel moeilijker om marge te maken op de langere termijn. Bedrijven met een duurzaam businessmodel zijn minder kwetsbaar.”