Verhoging winstbelasting: ‘Internationale bedrijven maken zich zorgen of ze nog welkom zijn’

Jannie Benedictus Smakelijk lachen om klunzige pogingen verzeke­rings­frau­de

17 september Jannie Benedictus is jurist en financieel journalist. Ze schrijft wekelijks over ontwikkelingen die voor ondernemers, bedrijven en werknemers in deze regio van belang kunnen zijn. Ze schrijft deze week over ‘slachtoffers’ die verzekeringsfraude plegen - soms heel klunzig.